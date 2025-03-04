Москва единовременно выплатит от 3 до 10 тыс. руб. пострадавшим от радиационных аварий

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Более 13,6 тыс. пострадавших от радиационных аварий получат единовременную выплату от Москвы, ее размер составит от 3 до 10 тыс. рублей в зависимости от категории получателей. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

Такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что поддержку получат 13 тыс. 632 москвича – это ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, пострадавшие от иных радиационных аварий и катастроф, а также члены семей, которые потеряли кормильца из числа горожан, подвергшихся воздействию радиации, отмечается в сообщении.

Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля.