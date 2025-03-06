В NF Group прогнозируют подорожание офисов класса А в Москве до нового рекорда

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве средняя цена квадратного метра офисов класса А может достичь нового максимального значения в 470 тысяч рублей в 2025 году, прогнозируют в NF Group.

"Средневзвешенная запрашиваемая цена офисов классов А и В достигает 434 тысяч рублей за квадратный метр (с учетом НДС, если применимо), что на 16,2% выше уровня 2023 года. Рост обусловлен увеличением цен на объекты, сокращением более доступного предложения за пределами классических деловых кластеров, а также выходом на рынок проектов с изначально высокой стоимостью. По прогнозу, в 2025 году средневзвешенная цена квадратного метра на рынке офисной недвижимости может вырасти до 470 тысяч рублей, что станет новым максимумом", - говорится в исследовании консультантов.

Эксперты напоминают, что в 2024 году рынок установил рекорд, превысив 1 млн кв.м проданных площадей, при этом более 750 тысяч кв.м пришлось на строящиеся объекты. Уже сейчас почти 60% новых заявленных проектов предназначены для продажи.

Общий объем выставленных на продажу офисных площадей на конец 2024 года составил 447 тысяч кв.м.

По наблюдениям аналитиков компании, в целом объем доступных для покупки площадей на рынке всегда составляет около 450-500 тыс. кв.м. При уходе крупного объема площадей на рынок выводят новые лоты, и объем предложения всегда балансируется.

На начало 2025 года общий проектный объем офисов в строящихся и недавно введенных объектах, в которых уже стартовали продажи, превышает 2 млн кв.м.