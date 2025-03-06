Шестеро студентов МГУ госпитализированы с кишечной инфекцией

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после госпитализации шести студентов МГУ, которые питались в столовой университета, сообщили в пресс-службе управления ведомства.

"В управление Роспотребнадзора по Москве поступила информация из Департамента здравоохранения города Москвы о госпитализации 4 студентов и далее в течение часа еще о 2 студентах из МГУ с легкой клиникой заболевания кишечной инфекцией. Заболевшие студенты питались в столовой, расположенной в здании МГУ", - сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Там отметили, что столовая не уведомляла о начале предпринимательской деятельности.

"Управление при получении информации незамедлительно приступило к проведению эпидемиологического расследования в столовой и в общежитии МГУ", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор проведет анализ данных о заболевших, в столовой отбираются пробы пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и персонала для проведения лабораторных исследований. Столовая будет опечатана.