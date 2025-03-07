Склад горит в Подмосковье на площади 1,6 тыс. кв. метров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Огонь охватил складское помещение с паллетами в подмосковной Сходне на площади 1,6 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Возгорание произошло на складе с паллетами в микрорайоне Сходня, улица Некрасова, дом 2. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Площадь обрушения кровли 800 кв. м. Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка.

К тушению привлечены 49 человек и 15 единиц техники.