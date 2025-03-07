Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Столичный дептранс советует использовать городской транспорт из-за интенсивного движения в Москве.

"Для поездок в центр используйте метро. Средняя скорость движения в городе - 25 км/ч", - говорится в сообщении ведомства.

По данным дептранса, интенсивное движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский вал, внутренней стороне ТТК в районе Хорошевской эстакады, а также на Кремлевской набережной.

На движение влияют увеличение числа машин и поездок в предпраздничные дни, короткий рабочий день, а также дорожные работы и мелкие ДТП, отмечают в дептрансе.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 7 баллов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что ожидает в преддверии Международного женского дня плотное движение у Рижского рынка из-за большого количества покупателей цветов.