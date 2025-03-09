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В Москве отреставрируют Ростокинский акведук

В Москве отреставрируют Ростокинский акведук
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Москве обновят и отреставрируют Ростокинский акведук, завершить работы планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале/

В частности, предстоит расчистка облицовки фасадов и лестниц с их последующей реставрацией, замена повреждённых деревянных конструкций навеса и кровли, реставрация беседок-павильонов и укрепление кладки. Запланирована замена инженерного оборудования, включая гидроизоляцию, обновление водоприёмных колодцев и имитации водотока, а также укрепление конструкций моста, уточняется в сообщении.

Ростокинский акведук, построенный в 1779-1785 годах, был частью первого Екатерининского (Мытищинского) водопровода. В 1902 году водопровод был модернизирован, вода по нему поступала в столицу до 1962 года. После на протяжении нескольких десятилетий он служил опорой для теплотрассы. В 2007 году его переделали в пешеходный мост.

Сергей Собянин Москва Ростокинский акведук
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