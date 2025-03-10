Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном тепличном комплексе

Возбуждено дело о непредумышленном убийстве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - При пожаре в тепличном комплексе в деревне Высоково погибли четыре человека, сообщили в главном управлении МЧС по Московской области.

"В деревне Высоково Чеховского городского округа произошел пожар в тепличном комплексе. (...) При разборе конструкции были обнаружены тела 4 погибших", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пожар был локализован на площади 1050 кв. м.

В областном управлении СКР сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В ходе ликвидации пожара обнаружены тела четырех человек, двое из которых - мужчины 1987 и 1992 годов рождения. Личности двух других лиц устанавливаются", - отметили в СКР.