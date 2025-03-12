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Похолодание на 8 градусов прогнозируется в Москве в выходные

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Температура в Москве в выходные понизится на 7-8 градусов, ночью ожидается до минус 6, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Через Москву проходит холодный фронт, циклон (благодаря которому в Москве высокая температура - ИФ) отходит на восток, и в тылу этого циклона начинают перемещаться воздушные массы с северо-запада. Поэтому резкое понижение температуры - сразу на 7-8 градусов", - сказал он.

Синоптик уточнил, что ночью в субботу температура будет около нулевой отметки, а днем в Москве от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области - от плюс 2 до плюс 7 градусов. В воскресенье ночью "будет мороз" - от минус 1 до минус 6 градусов, а днем - плюс 3 - плюс 5.

При этом, такая температура будет выше нормы - в субботу на 3 градуса, а в воскресенье - на 1-2 градуса. Кроме того, в выходные прогнозируются осадки, в том числе возможен снег.

В дальнейшем, как уточнил Вильфанд, температура в Московском регионе также будет около нулевой отметки ночью и около плюс 5 - плюс 6 градусов днем.

"Но период супертеплой погоды закончился (...) Погода умеренная, близкая к норме и на 1-2 градуса выше нормы. Но уже точно не жарко", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, ждать ли жителям Москвы и Подмосковья экстремально теплой погоды для марта, Вильфанд отметил, что "об этом пока можно забыть".

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Подмосковье похолодание
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