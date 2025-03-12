Дождь прогнозируется в Москве до утра четверга

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за дождя, который будет идти до утра четверга.

По данным дептранса, интенсивное движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Савеловской до Русаковской эстакады, на ТТК в районе Тульской эстакады, а также Садовом кольце от улицы Садовая-Черногрязская до улицы Садовая-Кудринская.

Между тем свободно на Рублевском и Волоколамском шоссе и на проспекте Генерала Дорохова.

Сервис "Яндекс.Карты" оценивает пробки в 6 баллов.