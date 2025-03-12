Три человека пострадали в массовой аварии возле Русаковской эстакады в Москве

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В результате аварии с участием шести автомобилей при въезде на Русаковскую эстакаду пострадали три человека, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"По предварительным данным на Спартаковской площади (на въезде на Русаковскую эстакаду) произошло столкновение 6 транспортных средств. По предварительным данным пострадали 3 человека", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для скорейшего освобождения проезжей части.

"Движение затруднено на месте аварии, выбирайте маршруты объезда", - отметили в управлении.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за аварии на данном участке движение по внешней стороне Русаковской эстакады затруднено на 2 км, по внутренней – на 4 км.