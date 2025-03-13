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VI Конкурс пианистов Крайнева пройдет в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в шестой раз в Московском международном Доме музыки (ММДМ) с 25 по 31 марта.

Заключительный гала-концерт лауреатов состоится 1 апреля, в день рождения Владимира Крайнева, в Светлановском зале ММДМ. Победители в трех возрастных категориях выступят в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Всего на конкурс было подано порядка 170 заявок, из которых для участия в этапе предварительных прослушиваний по видеозаписям было отобрано 75 претендентов из Китая, Южной Кореи, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Таганрога, Саратова и других.

Как сообщают организаторы, по итогам предварительных прослушиваний по видеозаписям участие в конкурсе примут 8 юных пианистов младшей возрастной группы, 8 исполнителей в средней и 9 пианистов в старшей возрастной категории.
Жюри возглавит известный пианист, почетный академик Болонской филармонической академии, лауреат международных конкурсов Александр Романовский (Швейцария, Италия).

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