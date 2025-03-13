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Московская неделя моды стартовала в столице

Московская неделя моды стартовала в столице
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Московская неделя моды стартовала в ЦВЗ "Манеж". Посетителей ждут показы российских и зарубежных брендов, лекции ведущих экспертов, открытый маркет, фестиваль короткометражного кино о моде World Fashion Shorts и профессиональный шоурум.

Мероприятия четвертой Московской недели моды пройдут с 13 по 18 марта.

В мероприятии примут участие более 180 брендов - из них более 100 московских - из 27 регионов России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской недели моды.

Более 100 студентов из московских и региональных вузов моды проведут коллективные показы. Среди них Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Московский художественно-промышленный институт, Институт бизнеса и дизайна, Онлайн-академия брендинга и дизайна Metrics и Ивановский государственный политехнический университет. Молодые дизайнеры представят более 200 образов.

Ежедневно в Манеже будет работать открытый маркет более 100 брендов из Москвы и других городов России. Гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Посетителей ждут с 13:00 до 21:00 по регистрации на официальном сайте.

Кроме того, с 13:00 до 20:00 в ЦВЗ "Манеж" будет работать лекторий, где ежедневно будут проходить дискуссии, паблик-токи и лекций профессионалов модной индустрии. Жители и гости столицы смогут бесплатно по регистрации посетить мастер-классы и послушать ведущих экспертов, которые расскажут о русском следе в мировой моде и русском коде, актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании нейросетей в индустрии.

Впервые в рамках маркета представят коллективный стенд "Сделано в Москве" департамента предпринимательства и инновационного развития. На нем свои коллекции покажут 11 столичных дизайнеров.

"Отмечу, что всё больше зарубежных дизайнеров видят в России привлекательный рынок для презентации и развития своих брендов. Впервые на Неделе к нам присоединятся Армения и Таджикистан. Также свои коллекции представят дизайнеры из Китая, Индонезии, ЮАР, Турции, Индии и Эфиопии - всего 13 дизайнеров", - сообщил ранее глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Манеж Москва
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