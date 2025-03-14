Три БПЛА сбили над Подмосковьем

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Атаку трех беспилотников отразили на территории Московской области в пятницу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой - обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы.