В московском Бибирево один человек пострадал при пожаре в гаражном кооперативе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы произошел пожар, в настоящее время он уже потушен, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в пятницу.

Возгорание было в гаражных боксах на улице Плещеева в Бибирево.

"К сожалению, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предварительная площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из очага пожара газовые баллоны.



