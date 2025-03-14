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Температура в Москве к полуночи понизится до +1 градуса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Температура в Москве к полуночи понизится более чем на 10 градусов - с рекордных плюс 12,9 градусов до плюс 1 градуса, ночью ожидаются отрицательные значения, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве за сегодняшний день температура понизилась на 8 градусов. На станции ВДНХ была зафиксирована температура плюс 12,9, это рекордное значение для сегодняшнего дня, а уже сейчас - плюс 5, и к полуночи температура понизится до плюс 1 - плюс 2 градусов, то есть температура больше чем на 10 градусов понижается за сегодняшний день, а ночью она перейдет через 0 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в течение дня в Москве был сильный ветер с порывами до 17-22 м/с. Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья прошли осадки. "Эти осадки ночью начнут подмерзать, поэтому будет гололедица", - уточнил Вильфанд

Гололедица сохранится утром в субботу, так как температура утром останется отрицательной. После полудня она повысится до плюс 3 - плюс 5 градусов.

По его словам, ночью и днем в субботу в Москве пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

"Поскольку земля теплая, выпавший снег начинает подтаивать, а затем подмерзать. И образуется гололедица. И тут нужно предельно аккуратными быть, особенно нетерпеливым водителям, которые сменили резину на колесах", - добавил Вильфанд, отметив, что "в марте никогда не нужно менять резину, даже при таких высоких температурах".

Москва Роман Вильфанд
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