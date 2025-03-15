Отрицательные температуры прогнозируются в Москве на следующей неделе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Заметное понижение температуры произойдет в Москве в понедельник, ночные температуры будут опускаться до минус 7, днем будет около нуля, во второй половине недели потеплеет до плюс 9, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье температура в Москве ночью будет минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов, а днем плюс 7 и солнышко будет. Но в понедельник уже заметное понижение температуры, ночные температуры в ночь и на понедельник, и на вторник вполне ощутимые - минус 4 - минус 7 градусов, по области до минус 8. А дневные температуры около нуля: минус 1 - плюс 1 градус, и то, это только после полудня, а утром будет отрицательная температура", - сказал Вильфанд.

В понедельник, вторник и среду в Москве прогнозируются осадки преимущественно в виде снега, сохранится гололедица. В понедельник прогнозируется усиление ветра до 17 м/с.

"В среду еще температуры ночные отрицательные - от минус 1 до минус 5, а днем уже такие же температуры, но со знаком плюс. А дальше, до конца недели, ночные температуры около 0, а днем температура от плюс 4 до плюс 9", - добавил Вильфанд, уточнив, что такая температура на 1-2 градуса выше нормы.