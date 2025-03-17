В технопарках Москвы вакансия площадей снизилась до 0,2%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Технопарки - самый востребованный вид недвижимости в Москве, заявила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома.

"Сегодня в Москве открыты 46 технопарков самой разной специализации общей площадью 2,1 млн кв.м, но этого явно недостаточно. Сегодня вакансия площадей в городских технопарках составляет 0,2%", - сказала Кострома.

Она подчеркнула, что это самый востребованный вид недвижимости в Москве и посоветовала девелоперам обратить внимание на этот сегмент.

"Запросов от производителей очень много, площади отечественным производителям нужны. Мы планируем, что к 2030 году в Москве появится еще 2,5 млн кв.м технопарков", - отметила Кострома.