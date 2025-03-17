В Москве построят трамвайную линию от Комсомольской площади до станции метро "Чистые пруды"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства построят в этом году новую трамвайную линию от Комсомольской площади до станции метро "Чистые пруды", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к Чистым прудам. Она соединит восточные районы города с южным и центральным", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 км, на всем ее протяжении проведут благоустройство прилегающих территорий. В зону работ войдут участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров, сказал заммэра.

В частности, в рамках проекта воздушные провода уберут в кабельную канализацию протяженностью почти 50 км, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Тротуары расширят до 3-6 м и заменят их покрытие; общая площадь пешеходной зоны составит 27,2 тыс. кв.м. На проезжей части обновят асфальт, обустроят новые наземные переходы.

В свою очередь возле выходов со станций метро "Комсомольская" и "Чистые пруды" реконструируют лестницы, приведут в порядок подпорную стенку около Ленинградского вокзала.

Бирюков отметил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, и в районе новой трамвайной линии высадят более 30 деревьев и разобьют 13,7 тыс. кв. м газона. Дополнительно озеленят сквер у трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице.