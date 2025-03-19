Московские власти не рекомендуют начинать мотосезон до его официального открытия

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов советует не начинать мотосезон до его официального открытия из-за переменчивой погоды, которая создает опасные условия для езды на мотоцикле.

"Мы не рекомендуем выезжать в город на мотоциклах в первые теплые дни до официального открытия сезона. Это может быть небезопасно как для мотоциклистов, так и для автомобилистов", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента транспорта Москвы в среду.

По данным дептранса, переменчивая погода создает опасные условия для езды на мотоцикле. Так, холодный асфальт снижает сцепление шин с поверхностью, что увеличивает риск падения. Холод также негативно влияет на реакцию и концентрацию внимания мотоциклиста, это может стать причиной аварии.

При этом в департаменте отметили, что в настоящий момент самое время подготовиться к сезону.