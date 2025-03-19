Новые требования к качеству дорог утвердили в Москве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Новые требования к качеству дорог будут действовать в Москве с апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики в среду.

"В Москве повысили требования к качеству дорожного покрытия. Новые правила коснутся дорог, на проектирование которых еще не выдали техническое задание или не заключили инфраструктурный договор", - говорится в сообщении.

Так, в правилах ужесточили требования к продольной ровности покрытия. По национальным стандартам строго ограничена площадь и протяженность неровностей на дорогах.

Как уточнил руководитель департамента Владислав Овчинский, допустимый коэффициент ровности покрытия будет зависеть от категории объектов. Например, для новых дорог - от 1,7 до 2,6 м неровностей на 1 км, для используемых - от 2,2 до 3,5 м на 1 км.

"Новые правила начнут действовать с апреля текущего года", - подчеркнул Овчинский.