На МЦД-4 движение в сторону Апрелевки возобновилось штатно

Сохраняются увеличенные интервалы в сторону станции "Железнодорожная"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) с 10:39 движение поездов в сторону Апрелевки в границах станции "Москва-пассажирская-Смоленская" возобновилось в штатном режиме, сообщила Московская железная дорога.

"Сохраняются увеличенные интервалы в сторону Железнодорожной", - сказано в сообщении.

Ранее утром МЖД сообщила, что движение по МЦД-4 было затруднено "из-за незапланированной остановки пригородного состава на станции Москва-пассажирская-Смоленская по техническим причинам".