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Собянин открыл после модернизации исторический стадион "Локомотив"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после модернизации исторический стадион "Локомотив" в Люблине на юго-востоке столицы.

"Мы исторические стадионы все восстанавливаем, новые строим. Помимо больших таких дворцов спорта или таких гигантов, как "Лужники", "Спартак", "Динамо" и так далее, конечно, очень важно, чтобы такие стадионы (как "Локомотив" - ИФ) были", - сказал мэр.

Он отметил, что стадион много лет находился в плачевном состоянии, пока в 2022 году РЖД не передали его Москве.

"Спасибо (генеральному директору РЖД - ИФ) Олегу Валентиновичу Белозерову - передал стадион по первой же нашей просьбе. В 2022 году получили его и за несколько лет сделали прекрасный стадион с подогревом, с трибунами, с раздевалками. Так что, я надеюсь, здесь можно круглый год будет заниматься", - добавил мэр.

Как сообщается в материалах мэрии, в 2022 году "Локомотив" перешел в собственность города. По поручению Собянина был разработан проект первой за почти 100 лет комплексной модернизации стадиона. Работы завершились в марте 2025 года. В результате был создан современный спортивно-досуговый комплекс общей площадью более трех гектаров.

На стадионе обустроено три футбольных поля с искусственным газоном, соответствующим стандартам Российского футбольного союза, в том числе игровое поле 66 на 110 метров и два тренировочных поля 18 на 30 метров. Трибуны, рассчитанные примерно на 1,2 тысячи зрителей, оборудованы навесами от дождя и художественной подсветкой. Для проведения игр и тренировок в вечернее время установлены четыре 25-метровые мачты освещения, в каждой из которых смонтировано по 17 прожекторов. По периметру игрового поля организованы беговые дорожки, рядом с ним - универсальная спортивная площадка с тренажерами и воркаут-комплексами.

Кроме того, были капитально отремонтированы три сохранившихся здания. Прилегающая территория благоустроена - здесь создали удобные пешеходные дорожки и порядка 6,3 тысячи квадратных метров газонов, установили 26 опор наружного освещения и более 130 малых архитектурных форм, организовали парковку на 33 машиноместа, высадили 29 деревьев. В этом году будут дополнительно высажены еще 18 деревьев и свыше 360 кустарников.

Локомотив Лужники Сергей Собянин Спартак Москва
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