В Москве началась реконструкция стадиона "Металлург"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве началась реконструкция стадиона "Металлург", сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"В этом году реализуем масштабный проект - возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" для студентов крупнейшего столичного вуза - МГТУ имени Н.Э. Баумана. Наша задача - превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам", - сказал он.

На территории стадиона завершены демонтажные работы, идет ремонт старых и устройство новых инженерных систем и коммуникаций. Параллельно делают дорожки и систему подогрева универсального поля, где можно будет играть в футбол и регби, сказал заммэра.

На месте старой трибуны появится административно-бытовой комплекс со встроенной трибуной примерно на 500 мест, в котором будут находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов. На месте старого футбольного поля запланировано устройство игровой арены с подогревом, вокруг которой проложат восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны - дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции.

В центре стадиона организуют площадь для проведения массовых мероприятий, рядом разместят павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажёрами и воркаут-комплексом в стиле "Русский ниндзя".

Вместо устаревших манежей обустроят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, а старую заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей. У входа на территорию с восточной стороны сделают рекреационную зону с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха, добавил чиновник.