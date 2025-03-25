В Москве нашли коллекцию старинных золотых монет, похищенную во Франции

Ее стоимость составляет свыше 50 млн рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на антикварном рынке столицы ранее похищенную во Франции коллекцию золотых монет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Похищенная во Франции коллекция старинных золотых монет обнаружена в Москве моими коллегами из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России. Ранее они хранились в историческом музее Сен-Реми в городе Реймсе", - написала Волк во вторник в своем телеграм-канале.

По словам представителя МВД, при проверке информации о продаже на московском антикварном рынке монет выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. По каналам Интерпола во Францию был направлен соответствующий запрос.

"Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. Оказалось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея. Однако найти и вернуть похищенное не удалось", - отметила Волк.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. Проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность.

"Приблизительная общая стоимость монет составляет более 55 миллионов рублей. Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции", - сказала представитель МВД.