Фасад особняка в Хохловском переулке в Москве оформят в псевдорусском стиле

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Офисный особняк в Хохловском переулке в центре Москвы в ходе редевелопмента получит новый фасад в псевдорусском стиле, рассказала журналистам замруководителя коммерческого департамента компании West Wind Group (девелопер проекта) Марина Гостева.

"Бизнес-центр будет готов в конце 2025 года. К этому времени будет проведена перепланировка и редевелопмент фасадов здания, которое не является памятником, но находится в сложившейся городской застройке центра Москвы и имеет статус ценного градообразующего объекта", - сказала она.

По ее словам, в здании будет выполнена внутренняя перепланировка и полная реновация фасада. Он будет выполнен в псевдорусском стиле с характерными элементами: рельефные фасады, украшенные окна, цветовые решения. Планируется декорирование интерьеров росписями в стиле русских узоров. В частности, стены офисов будут украшены дымковской игрушкой.

Общая площадь объекта превышает 3 тысячи кв.м. Здание 1899 года постройки будет реконструировано в бизнес-центр класса В+. Четыре этажа (включая цокольный) будут оснащены скоростным панорамным лифтом, в здании оборудуют открытую террасу для общего использования резидентов.

Девелопер ведет продажи в проекте. Один этаж уже полностью реализован.

Девелопер West Wind Group работает на рынке офисной недвижимости более 20 лет. В портфеле компании 26 объектов, из них 11 - особняки.