Дождь ожидается в Москве в четверг

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за дождя, который прогнозируется в четверг в столице.

"В городе ожидается облачная погода, в некоторых районах возможен небольшой кратковременный дождь (...) Будьте внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и на МКАД, поэтому в дептрансе призывают планировать маршрут заранее.



