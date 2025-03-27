Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует автомобилистам пользоваться общественным транспортом из-за интенсивного движения и дождя.

"В городе местами идет дождь - для поездок рекомендуем использовать метро. (...) Скорость движения потока в городе - 25 км/ч", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Так, интенсивное движение на улице Новый Арбат по направлению в центр, на Садовом кольце в районе Садовой-Спасской улицы в оба направления, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский вал в оба направления.

Между тем, свободно в оба направления на Варшавском, Звенигородском и Волоколамском шоссе.

На движение влияют низкие скорости из-за погодных условий, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП, отметили в дептрансе.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 7 баллов.