Туман накроет Москву в ближайшее время

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о сильном тумане в ночь на пятницу.

"В период с 22:00 часов 27 марта до 10:00 часов 28 марта местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

В свою очередь в столичном департаменте транспорта рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за ухудшения видимости на дорогах.

"Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Кроме того, в дептрансе советуют не совершать резких маневров, не включать дальний свет фар, использовать противотуманные фары совместно с ближним светом.