В Москве особняк со львом и флигель с закругленными углами признали памятниками культуры

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве две усадьбы XIX века и жилой флигель усадьбы К.А. Мейера признаны памятниками архитектуры регионального значения и внесены в реестр объектов культурного наследия, сообщает сайт мэрии.

"Новый статус теперь имеют усадьбы, расположенные по следующим адресам: Староконюшенный переулок, дом 2, строения 1, 2 и 3 и Сущевская улица, дом 14, строение 2, - говорится в сообщении. - Кроме того, в реестр вошел жилой флигель усадьбы Мейера по адресу: пер. Чернышевского, д. 4, стр. 2".

Раньше эти здания XIX века они имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия. Памятники архитектуры находятся под государственной охраной: такие объекты нельзя сносить. Владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Кроме того, они должны делать все возможное для их сохранения.

Главный усадебный дом в Староконюшенном переулке - двухэтажное здание с мезонином в стиле ампир первой половины XIX века. В 1881–1882 годах здание по заказу тогдашнего владельца - французского подданного Петра Виллуана - перестроил московский архитектор-художник Константин Андреев. Фасады особняка были богато украшены лепным декором. Три центральных окна оформлены в виде гирлянд и сандриков (декоративный выступ над оконным и дверным проемом). Центральную часть дома увенчал аттик и массивный лепной картуш с маской льва. Кроме этого, по проекту Константина Андреева построили южный флигель и ограду.

"Землю, где находится усадьба, в 1822 году приобрела дочь коллежского асессора Ирина Степановна Кроткова. При ней и был построен главный дом. В 1840-х новая хозяйка, надворная советница Анна Меншикова, пристроила к особняку северный флигель. В 1870-х годах усадьба перешла в собственность французскому подданному Петру Виллуану", - рассказали в Департаменте культуры.

Лепной декор центрального фасада главного дома частично сохранился до нашего времени, как и исторические печи конца XIX века, облицованные белым кафелем.

Сейчас главный дом и южный флигель находятся в частной собственности. Северный флигель передан городом в управление российскому Союзу художников.

Флигель с закругленными углами усадьбы Карла Мейера был построен в 1894 году как одноэтажное хозяйственное здание, одновременно с главным зданием, по проекту Максима Геппенера. В 1905 году Геппенер, чтобы сделать постройку жилой, надстроил флигель вторым этажом и оформил в стиле модерн. У здания появились скругленные углы, сложная форма оконных рам, изящное металлическое ограждение балкона. В начале XX века во флигеле собирались члены Суриковского литературно-музыкального кружка, среди которых были писатели и музыканты. Считается, что в этом доме неоднократно бывал Сергей Есенин. Сейчакс в здании находится "Есенин-центр" — филиал Московского государственного музея Сергея Есенина.

Особняк на Сущевской улице был построен в XIX веке по проекту архитекторов Льва Даля и Адольфа Эрихсона. В 1877 году его приобрел действительный статский советник Николай Боголюбов, в 1888 году - художник Николай Третьяков, сын Сергея Третьякова, одного из основателей Третьяковской галереи. После революции 1917 года в особняке разместился Сущевско-Марьинский клуб рабочих. В 1919 году в нем открыли библиотеку, которую в 1996 году назвали по имени художника и просветителя Алексея Петровича Боголюбова. Сейчас в фондах библиотеки хранятся печатные и электронные источники по истории и теории музыки, современные и редкие нотные альбомы XIX — начала XX века, коллекция грампластинок и издания по изобразительному искусству.