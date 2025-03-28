Движение поездов МЦД-4 Нижегородского направления изменится 29 марта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Расписание пригородных поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) Нижегородского направления поменяется 29 марта в связи с путевыми работами, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"29 марта изменится движение поездов на D4 и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления. (...) продолжаем проводить путевые работы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в пятницу.

Так, в связи с этим в субботу с начала движения до 06:00 поезда не будут ходить на участке от "Железнодорожной" до "Нижегородской".

На Нижегородском направлении в течение дня с начала движения до 06:00 поезда дальнего пригорода проследуют от/до "Железнодорожной", интервалы движения увеличатся до 15 минут, а часть поездов дальнего пригорода проследует от/до "Фрязево", "Храпуново", "Железнодорожной" и "Площади трех вокзалов". Помимо этого, будут изменены набор остановок и пути отправления поездов.

На Калужском направлении в течение дня часть поездов проследует от/до "Лесного Городка", "Солнечной", "Мещерской" и "Площади трех вокзалов", интервалы движения частично будут увеличены до 15 минут.

На участке от "Курской" до "Марьиной Рощи" с начала движения до 06:30 интервалы движения частично будут увеличены до 30 минут, в течение дня - до 15 минут.

Кроме того, с 30 марта изменится расписание движения пригородных поездов МЦД-3 Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Часть пригородных поездов МЦД-3 на участке "Зеленоград-Крюково" - "Ипподром" - "Зеленоград-Крюково" будут отменены в утренние часы, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.