Второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ строят в Москве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка.

Мэр рассказал в своем телеграм-канале в воскресенье, что второй вестибюль "Рижской" будет наземным, с двумя выходами на проспект Мира. Он будет соединен со станцией тоннелем с эскалаторами.

На эскалаторном спуске в кассовом зале планируется разместить художественный витраж с изображениями исторических сооружений в районе Рижской площади, сообщил Собянин.