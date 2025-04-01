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Движение ограничено на 24-м км МКАД после массовой аварии

В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В результате массового ДТП на 24-м километре МКАД пострадали три человека, движение ограничено, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 24 км внутренней стороны МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали три человека", - говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время движение ограничено по четырем полосам из пяти.

В ГАИ рекомендуют выбирать пути объезда.

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