Движение ограничено на 24-м км МКАД после массовой аварии

В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В результате массового ДТП на 24-м километре МКАД пострадали три человека, движение ограничено, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 24 км внутренней стороны МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали три человека", - говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время движение ограничено по четырем полосам из пяти.

В ГАИ рекомендуют выбирать пути объезда.