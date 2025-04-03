Движение поездов на МЦД-2 по пятницам и субботам изменится до конца апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Расписание пригородных поездов второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) изменится по пятницам и субботам в апреле в связи с подготовительными работами для возведения нового путепровода.

"Поздним вечером по пятницам и субботам до конца апреля изменится движение поездов на D2. С коллегами из Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы и ОАО "РЖД" проводим подготовительные работы для возведения на D2 нового путепровода, чтобы под ним соединить улицы Добролюбова, Складочная и Двинцев автомобильной дорогой", - говорится в сообщении.

После 22:45 до 5:45 на станциях "Гражданская" и "Дмитровская" поезда в обе стороны следуют по пути "на Нахабино".

На участке от "Курской" до "Стрешнево" после 22:30 до окончания движения интервалы частично увеличены до одного часа.

На Рижском направлении после 21:00 до окончания движения часть поездов со стороны "Нахабино" следует укороченными маршрутами от "Стрешнево" и обратно.

Интервалы движения частично увеличены: после 21:00 - до 18 минут, после 23:00 - до 30 минут

На Курском направлении после 21:00 до окончания движения часть поездов со стороны Подольска следует укороченными маршрутами от "Курской" и обратно.

Интервалы движения частично увеличены: после 21:00 - до 18 минут, после 23:00 - до 30 минут