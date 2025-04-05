Директор "Ленинки" опроверг сообщения о пожаре в библиотеке, на крыше произошло тление

Архивное фото Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Тление на кровле Российской государственной библиотеки (РГБ) произошло в субботу вечером, сообщил генеральный директор библиотеки Вадим Дуда.

"Обнаружено тление на кровле корпуса А. Оповестили все службы. Штатно отработали эвакуацию читателей и сотрудников. Пострадавших и потерь - нет", - написал Дуда в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что "сейчас библиотека закрыта, проводятся мероприятия по выяснению и устранению причин задымления на кровле".

В понедельник библиотека будет готова принять читателей в обычном режиме, добавил гендиректор библиотеки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пожарные бригады работают в здании "Ленинской" библиотеки в центре столицы. Отмечалось, что зафиксировано тление на крыше здания.