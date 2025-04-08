Сбой движения на зеленой ветке метро произошел из-за проверки поезда

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сбой на Замоскворецкой линии столичного метрополитена был связан с проверкой состава, его убрали с линии, в настоящий момент движение на зеленой ветке в графике. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе московского метро.

"Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на "Технопарке" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщали о сбое на зеленой ветке метро, на станции "Новокузнецкая" не было посадки.