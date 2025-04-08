Работы, созданные художниками совместно с ИИ, представят в Третьяковской галерее

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Выставка "Человек и нейросети: кто кого создает?", на которой будут представлены работы, созданные современными художниками совместно с разработчиками "Яндекса" и нейросетью, откроется в Третьяковской галерее на Крымском валу.

"В своих произведениях авторы осмысляют взаимосвязи между искусственным интеллектом, человеческим мышлением и культурой, обращаясь к разнообразным видам и формам искусства: от живописи до перформанса", - сообщили в пресс-службе "Яндекс.Афиша".

Выставка стала итогом работы художественной лаборатории, которую "Яндекс" и Третьяковская галерея запустили в феврале. В своих работах авторы сопоставляют процессы "узнавания" умной камеры с человеческим взглядом, фокусируются на физических процессах видеокарт и серверов, выявляют особенности генерации изображений и демонстрируют трудности декодирования информации.

На выставке будут представлены работы 11 художников: Яна Посадского, Елены Филаретовой, Александра Василенко, Марии Федоровой, дуэта Маши Яшниковой-Ткаченко и Ксюши Земсковой, Кристины Пашковой, Ники Пешехоновой, Дарьи Неретиной, Анны Мартыненко и Камили Юсуповой (Kami Usu).

Посетить выставку, которая будет проходить с 23 апреля по 25 мая, можно будет бесплатно.