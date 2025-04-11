Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с начала 2025 года изъяли около 700 автомобилей такси после выявленных нарушений, сообщили в столичном департаменте транспорта.

С начала года сотрудники МАДИ проверили около 9 тыс. водителей такси. Инспекторы проверяли документы о прохождении водителем медицинского осмотра перед началом рабочего дня, а также технического контроля автомобиля.

"Неисправности в автомобиле или плохое самочувствие водителя могут привести к авариям с тяжелыми последствиями. Инспекторы МАДИ продолжат следить за соблюдением правил перевозки, чтобы сделать такси максимально комфортным и безопасным видом городского транспорта", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.