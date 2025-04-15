В рамках проекта "Лето в Москве" впервые откроется творческий лагерь "Молодежь Москвы"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В столице 1 июня начнется масштабный проект "Лето в Москве", в городе в течение трех месяцев будут проходить различные культурные, спортивные и благотворительные мероприятия, большинство из них будут бесплатные, сообщил мэр города Сергей Собянин. В 2025 году впервые в столице будет работать творческий лагерь для молодежи.

"Впервые откроется творческий лагерь "Молодежь Москвы" в кинопарке "Москино". Его смены будут посвящены разным направлениям творчества: КВН, вокалу и музыке, оригинальному жанру, кино, продюсированию и организации событий", - сообщил мэр.

Городской проект объединит все события будущего летнего сезона. Среди самых ярких фестивалей Собянин отметил "Вкусы России", "Театральный бульвар", "Сады и цветы", "Времена и эпохи", "Усадьбы Москвы", "Москва на волне. Рыбную неделю".

Также в рамках проекта запланированы другие новые музыкальные, спортивные, молодежные и патриотические события.

По словам Собянина, проект "Лето в Москве" - это возможность для столичных предпринимателей заявить о себе, провести свон мероприятие на собственной площадке или в одном из двухсот городских общедоступных пространств, а также получить поддержку в продвижении бизнеса. Кроме того, предприниматели смогут представить свои товары в 13 арт-павильонах "Сделано в Москве".

В 2024 году "Лето в Москве", по данным мэра, посетили больше 38 млн человек.