Временную разметку для репетиций и Парада Победы начали наносить в центре Москвы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства начали наносить в центре Москвы временную разметку для репетиций и Парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщает пресс-службы комплекса.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади, всего будет шесть полос протяженностью 1 084 м каждая. Кроме того, желтые линии появятся на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Разметка будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и Параде Победы 9 мая. Работы проводим в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе", - добавил заммэра.

По информации пресс-службы, для нанесения временной разметки используется специальная нитрокраска желтого цвета.

Водителей просят быть внимательнее на указанном участке.

"Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - говорится в сообщении.