Движение ограничат на участке улицы Шаболовка 19 апреля из-за парада трамваев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Движение на участке улицы Шаболовка на юге Москвы будет временно ограничено в связи с проведением парада трамваев 19 апреля, сообщили в телеграм-канале столичном департаменте транспорта в среду.

Так, 19 апреля с 11:00 до 13:00 движение будет закрыто на улице Шаболовка от проезда Апакова до дома 6, строение 10 по улице Шаболовка.

Помимо этого, с 11:00 до 13:00 не более 10 минут будет временно закрыто движение на участке улиц Шаболовка, Серпуховский вал, Даниловский вал, а также в Холодильном переулке и в местном проезде от дома 3, строение 3 до дома 3 по Варшавскому шоссе.

"Будьте внимательны, стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений", - отметили в дептрансе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Москве 19 апреля пройдет парад трамваев, в котором примут участие трамваи разных исторических периодов.