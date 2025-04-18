Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют на Пасху

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В связи с проведением крестного хода в Пасху, 20 апреля, будет временно закрыто движение на нескольких улицах в центре Москвы, заявили в столичном департаменте транспорта.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в пятницу.

Так, движение будет закрыто с 00:01 до 00:20 на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до Петровки, а также на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до Петровки.

Дептранс просит водителей быть внимательными при построении маршрута.