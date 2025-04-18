В Москве нехватка парковок попала в топ-3 самых острых транспортных проблем

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Нехватка парковочных мест в общественных местах и жилых кварталах остается одной из наиболее острых для москвичей, заявил "Интерфаксу" председатель правления центра урбанистики "Город" Алексей Расходчиков.

"Активная автомобилизация населения привела к обострению проблемы парковочных мест в столице. В тройку самых беспокоящих условий городской среды одновременно входит как загруженность жилых дворов автомобилями, так и нехватка парковочных мест и гаражей в городе", - отметил Расходчиков.

Он сослался на результаты опроса, который Агентство социальных исследований "Столица" провело с 3 по 9 марта по телефону среди 1200 человек, постоянно проживающих в Москве.

По словам Расходчикова, 48% опрошенных, отвечая на вопрос о наиболее "острых" проблемах городской среды, назвали больше количество машин во дворах, в тоже время на нехватку парковочных мест и гаражей пожаловались 43% респондентов.

"Стоит отметить, что транспортный вопрос вообще остается одним из наиболее значимых для жителей столицы. Так, 33% опрошенных отмечают проблему дорожных пробок, а 7% констатировали плохую работу общественного транспорта", - добавил он.