Гроза с дождем ожидается местами в Москве

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Гроза с дождем и порывистый ветер ожидаются в ближайшие часы и до утра субботы местами в столице, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 19 апреля в столице местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 12-14 м/с", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.