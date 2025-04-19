Движение в столичном районе Хамовники закроют из-за соревнований 20 апреля

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Движение в районе Хамовники будет временно закрыто 20 апреля в связи с проведением соревнований по триатлону в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, движение будет закрыто в период с 07:00 до 15:00 на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до дома 32 по Фрунзенской набережной. Также движение будет закрыто с 07:00 до 16:00 на Лужнецкой набережной от дома 24, строение 20 по улице Лужники до Фрунзенской набережной.

Кроме того, с 00:01 20 апреля до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка автомобилей в зоне временных ограничений движения.