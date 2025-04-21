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МЖД назначит на майские праздники в 1,5 раза больше поездов дальнего следования

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московская железная дорога (МЖД) назначает 158 пар дополнительных поездов дальнего следования на майские праздники, составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям.

"Это в полтора раза больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении, размещенном в телеграмм-канале МЖД в понедельник.

Там отмечается, что составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: между Москвой и Минском, Казанью, Волгоградом, Уфой и так далее.

Кроме того, в рейс выйдут девять пар дополнительных туристических поездов: "Жемчужина Кавказа" - 3 пары; "По Золотому кольцу" - 2 пары; "Малахит" - 2 пары; "Две губернии" - 1 пара; "Белорусский вояж" - 1 пара.

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