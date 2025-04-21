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Ближайшая ночь в Москве будет такой же теплой, как в июле в Краснодаре

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Супертеплая погода продержится в Москве до среды, воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов, ближайшей ночью в центре города температура не опустится ниже плюс 15 градусов. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника по среду опять июльская погода. Опять плюс 25 - плюс 27. Завтра будет не совсем обычная погода, очень теплая ночь – двузначные значения, плюс 10 - плюс 12, а в центре Москвы – плюс 15 - плюс 17 градусов. Это просто краснодарские ночи в июле", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с тем, что через Москву будет проходить вторичный циклон. Он же принесет осадки и грозу. В течение дня во вторник ожидается небольшой дождь, выпадет примерно 3 мм осадков, ветер будет 5-10 м/с.

В среду прогнозируется малооблачная погода без осадков, воздух вновь прогреется до плюс 25 - плюс 27 градусов, что соответствует температуре середины июля. Ночью будет плюс 10 - плюс 12.

"Не бывало еще такого длительного периода супертеплой погоды. В 1995 году были теплые деньки, но, конечно, не такие, как сейчас. Рекорды бьются каждый день и будут биться", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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