В московском метро движение восстановлено после сбоя

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В московском метро восстановлено движение на участке Калужско-Рижской линией между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки", оно возвращается в график, сообщил городской Департамент транспорта.

Сбой произошел из-за человека на путях. Сообщалось, что поезда перестали ходить от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами. Сбой продолжался немногим больше получаса. Движение вернулось в график через час после первого сообщения об инциденте.