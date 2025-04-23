Мавзолей Ленина будет закрыт до 19 мая в связи с подготовкой мероприятий к 80-летию Победы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мавзолей Ленина на Красной площади закрывается до 19 мая в связи с подготовкой и проведением мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"С 23 апреля по 19 мая допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", - сообщила Федеральная служба охраны.

15 апреля мавзолей Ленина открылся для посетителей после двухмесячных профилактических работ. В обычные дни мавзолей открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.