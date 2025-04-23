27 апреля движение на ряде улиц и набережных перекроют из-за "Московского полумарафона"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно закрыто 27 апреля на ряде улиц и набережных в центре столицы из-за "Московского полумарафона" (21,1 км), сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Так, движение будет закрыто с 00:01 до 13:50 на улицах Косыгина, Хамовнический вал, Остоженка, Лужники, на набережных Фрунзенская, Пречистенская, Лужнецкая, на Лужнецком мосту. Кроме того, не будет движения в проездах Новокрымском и Соймоновском, на Университетской площади и на проспектах Вернадского и Комсомольском.

На участках ограничений также будет временно запрещена парковка 27 апреля с 00:01 до окончания мероприятия.

Дептранс просит водителей строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.