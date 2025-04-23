В МЧС уточнили, что в Москва-Сити у ТРЦ "Афимолл Сити" загорелись стройматериалы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве потушили возгорание строительных материалов на специализированной площадке у ТРЦ "Афимолл Сити", сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее ведомство сообщало, что на подземной парковке на Пресненской набережной горел автомобиль.

"Принятыми мерами возгорание ликвидировано на площади 30 кв.м.", - говорится в сообщении.

Пожар вызвал сильное задымление. Эвакуация посетителей ТРЦ не проводилась. "Афимолл Сити" работает в штатном режиме.

Сведений о пострадавших не поступало.